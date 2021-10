Rumānijā ugunsgrēkā intensīvās terapijas nodaļā slimnīcā miruši deviņi cilvēki

Ugunsgrēks izcēlās slimnīcā Konstancā, Rumānijas austrumos. Ugunsdzēsējiem to izdevās apdzēst ap plkst.10 pēc Latvijas laika.

Video no notikuma vietas redzams, kā zemākajos stāvos pacienti lec laukā pa slimnīcas logiem, glābjoties no liesmām, un kā ugunsdzēsēji iznes pacientus no degošās ēkas.