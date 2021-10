Ko sola zvaigznes? Nedēļas horoskops no 4. līdz 10. oktobrim

Šonedēļ risināmi dažādi partnerības jautājumi. Ja tev ir savs bizness, tad sadarbības partneri var izstrādāt ko neprognozējamu. Pārliecinies gan vai tiešām radušās problēmas un vai esat cits citu sapratuši – var gadīties, ka sarakstē vai dokumentos kļūdas vai viena un tā pati situācija traktēta atšķirīgi. Tāpat arī saskarsmē ar kolēģiem saspringtie jautājumi izrunājami ļoti lēni un precīzi. Taču kopumā darbi ies no rokas un ar bankas konta stāvokli būsi apmierināts. Privātajā dzīvē sirsnība un sajūta, ka līdzās ir cilvēks, uz kuru var paļauties. Ja tomēr rodas kāda nesaprašanās, tad rāmi jāizrunājas.

Pozitīvs un optimistisks noskaņojums. Dažu brīdi gribās trallināt jautru meldiņu un traukties ar kabrioletu, motociklu vai skrejriteni tā, lai jūtams vējš matos. Ir tāda tīkama iekšējās brīvības sajūta un nepieļauj, lai kādi nīgri ļautiņi to izjauc un sabojā garastāvokli. Darbā kārtīgi jāstrādā, taču tas no tevis nekādus pūliņus neprasa. Pamanīsies arī palīdzēt kolēģiem, dot visnotaļ vērtīgu padomu. Privātajā dzīvē iespējami kādi pavērsieni un pārpratumi, taču sirsnīga saruna palīdzēs visu salikt pa plauktiņiem. No dažādām dēkām un avantūrām gan turies pēc iespējas tālāk.