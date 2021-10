Strēlnieks rezultatīvākais, "Žalgiris" zaudē pirmajā Eirolīgas spēlē šosezon

Strēlnieks laukumā pavadīja 24 minūtes un septiņas sekundes, kuru laikā viņš grozā divus no trim divpunktu un četrus no sešiem trīspunktu metieniem, kā arī piecus no sešiem soda metieniem. Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas, pa vienai rezultatīvai piespēlei un pārķertai bumbai, trīs personiskās piezīmes, četri izprovocēti noteikumu pārkāpumi pretiniekiem un efektivitātes rādītājs 23.