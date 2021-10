Lielbritānijas armija sāks piegādāt degvielu uzpildes stacijām

"Gandrīz 200 armijas autocisternu personāla locekļu, no kuriem 100 ir šoferi, no pirmdienas būs dislocēti, lai sniegtu pagaidu atbalstu, kas ir daļa no plašākas valdības rīcības tālakai spiediena mazināšanai uz uzpildes stacijām un lielo kravas automašīnu šoferu trūkuma risināšanai," piektdien pavēstīja valdība paziņojumā medijiem.