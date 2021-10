Re:Check ⟩ Beinerte maldina par vīrusa mutācijām un vakcīnu izraisītajām nāvēm

Tā gluži nav. Minētie mediji neatzīst, ka “vīruss, protams, ir no laboratorijas”, bet gan to piemin kā vienu no tā izcelšanās variantiem, jo vīrusa izcelsme joprojām ir neskaidra. Piemēram, rakstā par Pasaules veselības organizācijas (PVO) veikto izmeklēšanu par vīrusa izcelsmi Politico piemin PVO pārstāvju izteikumus, ka vīrusa noplūde no laboratorijas ir "iespējama", taču arī norāda, ka izmeklēšana turpinās un nekādi rezultāti vēl nav zināmi. Līdzīga analīze ir The Wall Street Journal, kurā secināts, ka "jautājums, vai pandēmiju izraisīja negadījums laboratorijā, joprojām ir neatbildēts." Savukārt Vanity Fair atspoguļo, kā kavēta izmeklēšana par vīrusa izcelsmi. Par to, kas laika gaitā mainījies teorijā par vīrusa izcelšanos no laboratorijas, rakstīja arī Re:Check.