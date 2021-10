Prezidenta padomniece Kucina negrasās atteikties no kandidēšanas uz Satversmes tiesu

Tomēr pēc informācijas par Levita zvaniem deputātiem, no opozīcijas izskanēja aicinājumi Kucinai savu kandidatūru atsaukt. Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāte šonedēļ gan turpināja tikties ar Saeimas deputātiem, lai informētu par savu redzējumu. Atkāpties Kucina negrasās, jo neredzot tam pamatu.

Arī Levita zvanus politiķiem Kucina komentē skopi. Par to, ka prezidents zvanījis deputātiem, viņa esot uzzinājusi no medijiem, no paša prezidenta par šādu viņa ieceri pirms tam neesot zinājusi.