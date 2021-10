"Nekā personīga": "AirBaltic" būs jāmaksā ap 100 miljoniem eiro par lidmašīnām, ko vairs neizmanto

"AirBaltic" no valsts jau saņēmis 250 miljonu eiro atbalst un tagad gaida Eiropas Savienības atļauju vēl 90 miljonu injekcijai. Valsts kontroles revidenti secinājuši, ka nav pienācīgas kontroles par to, kā tieši šī nauda tiek tērēta. "AirBaltic" plāna pamatā ir jaunu lidmašīnu pirkšana un veco norakstīšana, lai arī tās jāturpina uzturēt un maksāt līzingu līdz pat 100 miljonu eiro apmērā.

Šonedēļ Rīgā ieradās 32. "airBaltic" pasūtītā jaunā lidmašīna. Latvijas lidsabiedrības flotē ir gandrīz piektā daļa no visiem pasaulē esošajiem "Airbus A220" lidaparātiem. "AirBaltic" vēlas tikt pie vēl 48 šādām lidmašīnām.

Tomēr realitāte atšķiras no situācijas "uz papīra". Vismaz trīs no jaunajiem lidaparātiem vairākus mēnešus nav pārvadājuši pasažierus. To Gauss skaidro ar apkopēm, taču pat paša "airBaltic" darbinieku vidū tas izraisījis baumas, ka daļa jauno "Airbus" nelido.