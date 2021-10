Covid-19 ⟩ "Jau tagad atsevišķas slimnīcas ir pilnas." Nekavējoties būtu jāievieš "lokdauni", pauž epidemiologs Trojanskis

"Ja laiks no infekcijas līdz hospitalizācijai ir aptuveni desmit dienas (...) un ja tas ir vienāds ar infekcijas dubultošanās laiku, tad, pieņemot ierobežojumus pie X hospitalizētajiem, 2X hospitalizēto nav novēršami, jo viņi jau ir inficējušies," lēš Trojanskis, uzsverot, ka 1000 Covid-19 slimnieku slimnīcās ir tikai laika jautājums.

Bet ir viens scenārijs, pie kura mēs tomēr nesasniedzam 1500 hospitalizētos, kas it kā ir veselības sistēmas kapacitātes griesti. Tas risinājums noteikti nebūs populārs un prasīs lielu sabiedrības līdzdalību. Reizi mēnesī uz nedēļu (ilgums jāprecizē) visur ir militārs "lokdauns" ar skaidru "lokdauna" grafiku novembrim, decembrim, janvārim. Oktobrī tam jānotiek nekavējoties," rosina Trojanskis.

Saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādījās aizvadītās diennakts laikā ir pieaudzis no 585,3 gadījumiem līdz 600,6 uz 100 000 iedzīvotāju. Augstāks kumulatīvais rādītājs Latvijā ir bijis vērojams tikai iepriekšējās ziemas Covid-19 viļņa "pīķa laikā" janvārī, kad tas no 30.decembra līdz 23. janvārim svārstījās virs 600, bet dažās dienās pietuvojās 700.

No visiem svētdien reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 359 saslimušie bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 120 bija vakcinējušies.

Aizvadītajā diennaktī viens no mirušajiem Covid-19 pacientiem bija vecumā no 70 līdz 79 gadiem, bet otrs - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.