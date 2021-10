Ķīna dzen nabadzīgās valstis parādu jūgos

"AidData" laboratorija, kas ir "William & Mary" koledžas pakļautībā, analizējusi 13 427 attīstības projektus 165 valstīs, kas īstenoti pēdējo 18 gadu laikā. Visi šie projekti ir daļa no Ķīnas starptautiskās iniciatīvas "Viena josta un viens ceļš", un slēpto parādu apjoms ir 385 miljardi dolāru.

Šos parādus starptautiskās reitingu aģentūras, pētniecības institūti un starptautiskās institūcijas neņem vērā, tomēr ir skaidrs, ka vairāk nekā 42 valstu parādsaistības pret Ķīnu pārsniedz 10% no IKP. Vidēji valstīs ar zemu un vidēju ienākumu līmeni parādu apjoms pret Ķīnu veido 6% no IKP.

Laboratorijas izpilddirektors Breds Pārks intervijā "Financial Times" atzina, ka lielākā daļa šo parādu netiek uzrādīti jaunattīstības valstu finanšu atskaitēs un pat pašas valdības nespēj nosaukt precīzu summu, kāda nākotnē būs jāatdod Ķīnai.

Iniciatīvas īstenošanai tika radītas vairākas jaunas organizācijas - Āzijas Infrastruktūras investīciju banka, Jaunā zīda ceļa alianse, kā arī vairākas citas. Tomēr pirms neilga laika pētnieki sāka brīdināt, ka šā projekta finansiālais slogs galvenokārt gulstas uz tādām valstīm kā Venecuēla, Pakistāna, Laosa un Kambodža. Pēc "Financial Times" 2018. gadā veiktā pētījuma, starp valstīm, ar kurām Ķīna sadarbojas projektā, lielākajā daļā valstu ir augsti ekonomiskie riski, kā arī augsts maksātnespējas risks.

Ķīnas pārstāvji gan ziņo par "lieliem panākumiem" šajā projektā. No 2017. līdz 2019. gadam tika uzbūvēts dzelzceļš Etiopijā no Adisabebas uz Džibuti, uzbūvēti ostas termināļi Abu Dabī (AAE) un Kuantanas (Malaizija) ostās, kā arī izbūvēts Pakistānas lielākās hidroelektrostacijas pirmais ģeneratoru bloks. 2020. gadā starp Ķīnu un "Jaunā zīda ceļa" valstīm tirdzniecības apjoms bija 1,35 triljoni dolāru, kas ir par 0,7% vairāk nekā 2019. gadā. 29,1% no šīs summas ir Ķīnas ārējās tirdzniecības apjoms.