Trojanskis atzīst, ka ir arī "argumenti mazākam pesimismam". "Sākot ar 22. septembri, sākām pamanīt/testēt lielāku daļu no "īstajiem" inficēšanās gadījumiem, tātad samazinājās atklāto gadījumu skaita attiecība pret kopējo inficēto gadījumu kopskaitu valstī. Parasti aptuveni 60% netiek testēti un nesaņem pozitīvus rezultātus, iespējams, ka pašlaik mums šis rādītājs nokrities līdz 40%."

"Pagājušajā gadā pasaulē, tajā skaitā arī Latvijā, pēc visām atlasēm tikai 10% no īstajiem inficētajiem gadījumiem saņēma pozitīvu testa rezultātu. Pēc infektologa Ugas Dumpja ziņotā pētījuma augusta beigās Latvijā infekciju bija pārslimojuši 20% - 23% cilvēku, bet tikai 7% (aptuveni trešdaļa) no viņiem bija saņēmuši pozitīvu testa rezultātu."

Trojanskis norāda, ka no šiem 20 000 cilvēkiem nomirtu aptuveni 5000. "Tātad slimnīcas pārslogo apmēram 4000 līdz 5000 cilvēku, kā rezultātā slimnīcas pārslogojumā letālo gadījumu skaits ļoti strauji palielinās."

Negribu kritizēt Veselības ministriju, jo saprotu, ka valdībā bija ļoti grūti panākt kādu konceptu, jo cilvēkiem var rasties nogurums no runām par Covid-19," pauž Trojanskis.

"Lielākajai daļai ierobežojumu, piemēram, masku valkāšanai vai cilvēku skaita ierobežošanai sabiedriskās ēdināšanas vietās un tā tālāk, parasti ir laika nobīde - no ierobežojumu ieviešanas līdz šo ierobežojumu efektivitātes novērtēšanai uz infekcijas izplatību," skaidro Trojanskis.

Pēc eksperta paustā, "pašlaik vienīgais veids, kā mēs varam pasargāt mūsu veselības aprūpes sistēmu no "sabrukšanas" ir "lokdauns"".

Ar ko 2021. gada rudens atšķiras no pagājušā?

Viena no būtiskākajām atšķirībām ir vakcīnu parādīšanās. "Vakcīnas ir devušas savu pienesumu, jo hospitalizācijas risks jeb inficēto personu skaits, kas nonāk slimnīcās, ir zemāks."

Pagājušajā gadā šis skaits bija aptuveni 15%, bet šogad apmēram 10%. Tas ir pierādījums, ka vakcīnas pasargā no hospitalizācijas un smagas slimības gaitas, norāda Trojanskis.

"Protams, mums ir aptuveni puse valsts iedzīvotāju, kuri nav ieguvuši nekādu imunitāti un nav saņēmuši nevienu vakcīnas devu. Tieši šī iemesla dēļ ir sagaidāms, ka daļa no šiem cilvēkiem inficēsies un tiks hospitalizēti," skaidro eksperts.

Trojanskis atzīst, ka salīdzināt ar pagājušā gada rudeni neesot vērts, jo pēc būtības šis vīrusa celms ir atšķirīgs no Uhaņas celma, kas Latvijā plosījās pērn.

Vīrusa izplatība pati par sevi nav tik liela problēma, ja cilvēki netiek hospitalizēti, uzskata Trojanskis. "To mēs redzam, ņemot vērā tādu valstu kā Lielbritānija un Islande piemērus. Tur inficēšanās gadījumu skaits trešajā vilnī ir gandrīz tikpat liels kā otrajā.

"Man ir labs piemērs. Principā lielai daļai vakcīnu galvenā funkcija ir pasargāt cilvēku no smagas slimības gaitas, nevis no pašas infekcijas," skaidro Trojanskis.

Trojanskis norāda, ka pēc pēdējās septembra pētījumu centra SKDS aptaujas ir redzams, ka 83% no nevakcinētajiem uzskata, ka vakcīna ir bīstamāka par pašu infekciju.

"Ir skaidrs, ka tas ir saistīts ar to, ka ar cilvēkiem nav bijusi pienācīga komunikācija par to, cik zemi ir vakcīnu blakņu riski."

Rezumējot piemēru, eksperts secina, ka miokardīts nav vienīgā blakne pēc vakcinācijas, tāpēc vakcinējoties cilvēks pasargā sevi ne tikai no tā riska, bet arī no pārējām iespējamajām vakcinācijas blakusparādībām.

"Ja laiks no infekcijas līdz hospitalizācijai ir aptuveni desmit dienas (...) un ja tas ir vienāds ar infekcijas dubultošanās laiku, tad, pieņemot ierobežojumus pie X hospitalizētajiem, 2X hospitalizēto nav novēršami, jo viņi jau ir inficējušies," lēsa Trojanskis, uzsverot, ka 1000 Covid-19 slimnieku slimnīcās ir tikai laika jautājums.

"Izskatās, ka 1000 hospitalizētie ir garantēti. Jau tagad atsevišķas slimnīcas ir pilnas. Bet ir viens scenārijs, pie kura mēs tomēr nesasniedzam 1500 hospitalizētos, kas it kā ir veselības sistēmas kapacitātes griesti. Tas risinājums noteikti nebūs populārs un prasīs lielu sabiedrības līdzdalību. Reizi mēnesī uz nedēļu (ilgums jāprecizē) visur ir militārs "lokdauns" ar skaidru "lokdauna" grafiku novembrim, decembrim, janvārim. Oktobrī tam jānotiek nekavējoties," rosināja Trojanskis.

Aizvadītās nedēļas laikā, no 27. septembra līdz 3. oktobrim, atklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis par 62,2 %, turpinās pieaugums arī stacionāros ievietotajiem pacientiem, sasniedzot pieaugumu par 35%, arī smago pacientu pieaugums par 27%, ziņo SPKC.

No visiem veiktajiem testiem 56% (79 454 testi) bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 44% (63 194 testi) pārējiem iedzīvotājiem.

No pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 13% (911 inficētie) bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 87% (5 945 inficētie) pārējā sabiedrības daļā. No visiem skrīningā atklātajiem inficētajiem 64,1% epidemiologu aptaujas laikā atklāja, ka ir novēroti saslimšanas simptomi.

Pagājušajā nedēļā atklātos Covid-19 gadījumus un izvērtējot inficēto cilvēku vakcinācijas statusu, 5485 cilvēki nebija vakcinēti pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu vēl nebija pabeidzis, kas kopumā ir 80% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem, savukārt 1371 cilvēks bija vakcinēts, kas ir 20% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem.

Iepriekšējā nedēļā pieaudzis ievesto Covid-19 gadījumu skaits (99), sastādot 1,4% no visiem saslimšanas gadījumiem Latvijā. Laikā no 34. līdz 39. nedēļai saslimušie visbiežāk Latvijā ieradušies no Turcijas (57 gadījumi), Krievijas (40), Lielbritānijas (26), Gruzijas (25), Vācijas (25), Lietuvas (23), Zviedrijas(20), Grieķijas (19), Itālijas (19), Igaunijas (17), Somijas (17), Spānijas(17).