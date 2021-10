Video ⟩ Radils: Tā mums jāturpina spēlē arī Novosibirskā

"Dinamo" komanda pirmdien viesos ar rezultātu 2:1 pārspēja "Admiral", vienus no vārtiem gūstot Radilam.

31 gadu vecais Radils atklāja spēles rezultātu. Pēc Laura Dārziņa metiena ripa pie vārtiem mainīja savu lidojuma virzienu. Radils to uztvēra un no vārtu priekšas meta to mērķī.