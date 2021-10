Aizvadītajā nedēļā atklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis par 62,2 %

No visiem veiktajiem testiem 56% bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 44% veikti pārējiem iedzīvotājiem. No pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 13% bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 87% tika konstatēti pārējā sabiedrības daļā.

No visiem skrīningā atklātajiem inficētajiem 64,1% epidemiologu aptaujas laikā atklāja, ka ir novēroti saslimšanas simptomi. Tādēļ SPKC aicina vecākus rūpīgi izvērtēt bērnu veselības stāvokli un, ja bērnam ir klepus, iesnas, slikta pašsajūta, paaugstināta temperatūra vai citas slimības pazīmes, nepieļaut bērna došanos uz izglītības iestādi.

No visiem aizvadītajā nedēļā konstatētajiem jaunajiem saslimšanas gadījumiem 5485 cilvēki nebija vakcinēti pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu vēl nebija pabeiguši, kas kopumā ir 80% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem, savukārt 1371 cilvēks bija vakcinēts, kas ir 20% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem.