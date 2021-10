Maršrutā Rīga-Daugavpils pasažieru pārvadājumus nodrošinās arī "Lux Express Estonia"

"Lux Express Estonia" maršrutā Rīga-Daugavpils no 11. oktobra katru dienu izpildīs četrus reisus - plkst.12.30 un 17.30 no Rīgas un plkst.7 un 12.25 no Daugavpils. No 15.oktobra piektdienās un svētdienās tiks izpildīts reiss plkst.17.25 no Daugavpils, bet no 16.oktobra pirmdienās un sestdienās tiks nodrošināts reiss no Rīgas plkst.7.15.