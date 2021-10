Aktieris Dainis Grūbe atklāj, ka bildinājis sievu vien pēc dažiem randiņiem

Grūbe pastāstīja, ka abi ar Mariju diezgan ātri sākuši runāt par kāzām: "Mēs tolaik laikam bijām kopā kādu pusgadu. Sapņojām kā būtu, ja būtu. Visdrīzāk tas biju es, kas to iesāka. Es esmu romantiķis, kurš parasti baigi to neizrāda, bet manai sievai bija iespēja piedzīvot šīs manas romantisma izpausmes. Diezgan ātri sākām domāt un runāt par to, bet apprecējāmies diezgan vēlu."