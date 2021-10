Polija brīdina migrantus, ka tās robeža ar Baltkrieviju ir slēgta

Polijas diplomāti Tuvajos Austrumos un Āfrikas valstīs runā ar vietējiem medijiem un publicē informāciju populārākajos komunikācijas kanālos, lai atturētu cilvēkus no mēģinājuma nelegāli iekļūt ES caur Baltkrieviju, sacīja Pšidačs.

Pēdējo mēnešu laikā tūkstošiem migrantu centušies no Baltkrievijas nelikumīgi iekļūt ES dalībvalstīs Latvijā, Lietuvā un Polijā. Brisele uzskata, ka Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko režīms speciāli organizē šo nelegālo imigrantu plūsmu, lai atriebtos ES par sankcijām.

Vairāki migranti, galvenokārt no Irākas, nesen miruši no pārguruma, mēģinot no Baltkrievijas nokļūt Polijā, šķērsojot mežus un purvus.