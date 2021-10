Svinīgā veikalu tīkla atvēršana un lentas griešanas ceremonijas pie visiem veikaliem 7. oktobra rītā notiks pāris minūtes pirms 8.00. "Lidl" veikali Latvijā strādās katru dienu no 8.00 līdz 22.00.

Video: Reportāža no "Lidl" veikala Rīgā, Mežciemā

Papildus šiem 15 jauni "Lidl" veikali gaidāmi Liepājā un Daugavpilī, kā arī Rīgā - uz Brīvības ielas, Purvciemā un Ziepniekkalnā. Plānots, ka laika gaitā viens no veikaliem atradīsies arī Rīgas centrā. Tiek meklēta atbilstoša vieta.

Latvijas Tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Henriks Danusēvičs prognozē, ka "Lidl" ienākšana sekmēs tirgus pārdali, jo "šobrīd notiek cīņa par to, cik procentus pircēju no katra tirgotāja "Lidl" pārņems".

Tirgotāja pārstāvji arī informēja, ka pašreiz "Lidl Latvija" ir vienošanās ar 20 Latvijas pārtikas ražotājiem par produktu tirdzniecību, bet nākotnē to klāstu plānots paplašināt, tā piedāvājot aktuālos sezonas dārzeņus.

Kā preces nokļūst "Lidl" veikalu plauktos?

Mazumtirgotāja "Lidl" preces pārsvarā tiek piegādātas no visas Eiropas un galvenokārt iepirktas no ražotājiem, kas spēj piegādāt preci lielos apjomos, tāpēc to cenas ir zemākas. Taču, kā nokļūt vācu giganta "Lidl" plauktos ar savu ražojumu, skaidroja portāla TVNET krievu valodas redakcija.