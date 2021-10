VIDEO ⟩ Veikala "Lidl" atvēršana Eizenšteina ielā. Pie veikaliem veidojas garas rindas

Kā novēroja aģentūra LETA, pie visiem šiem veikaliem novietotas barjeras rindu regulēšanai un kārtību uzrauga arī vairāki "Lidl" darbinieki. Rindās stāvošajiem iedzīvotājiem pārsvarā ir sejas maskas, tomēr, ja tādu nav, aizrādīts par to neesamību netiek. Iedzīvotāji cenšas ievērot distanci, stāvot atzīmētos divus metrus viens no otra. Apmeklētājiem pie ieejas katram tiek iedoti iepirkuma ratiņi, kuri, iznākot no veikala, tiek nodezinficēti pirms "Lidl" darbinieks tos nodod nākamajam pircējam. Rindās pārsvarā stāv vecāka gada gājuma cilvēki.