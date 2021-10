Skandalozā Morgenšterna sieva atklāj, ka cieš no depresijas

Dilāra, kura naudu pelna sociālajos tīklos, pateicoties sava vīra slavai, gatavojas Maskavā atvērt skaistumkopšanas salonu. Izredzes kļūt par veiksmīgu uzņēmēju nemaz neiepriecina Morgenšterna sievu. Dilāra atzīst, ka cieš no rudens depresijas. Ar šādu stāvokli Dilāra saskaras katru gadu un atzīst, ka nespēj to mainīt.

"Esmu pateicīga par apstākļiem un attiecībām ar Ališeru un nevis par naudu, kā jūs domājat, ne par sekotājiem un ne par visu, par ko jūs tur rakstāt. Es apbrīnoju viņa darbu, un man paveicās to novērot no iekšpuses, piedalīties liela mēroga projektos, būt daļai no tiem, iegūt milzīgu pieredzi. Esmu pateicīga būt attiecībās ar kādu, ar kuru varu lepoties un apbrīnot, kuru es ļoti cienu. Mans labākais piemērs un skolotājs ir mans vīrs," stāstīja Zinatuļina.