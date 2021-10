Izziņota labdarības maratona "Dod pieci!" tēma

Esiet pazīstami – pozitīvais Voldemārs Lapa ratiņkrēslā

"Kad uzzināju tēmu, sirsniņa notrīsēja – brīnišķīgi! [Par to ir jārunā], lai cilvēki kļūtu iejūtīgāki, tad arī interese par vides pieejamību būs lielāka, lietas mainīsies. Mums jāizvelk tie ratiņnieki, cilvēki ar funkcionālajiem traucējumiem, laukā no mājām! Socializēšanās, svaigs gaiss, kustības – tas ir pats galvenais, kāpēc no mājas ir jātiek laukā! Saziedotā nauda ir jālieto mājokļu iekārtošanai," pārliecinoši saka Voldemārs Lapa.