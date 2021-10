Raidījums: "Vakcīna dara brīvu?". Izvietojot divdomīgu plakātu, rada diskusijas sabiedrībā

"Vakcīna dara brīvu" - uzraksts, kas novietots autoceļa Pļaviņas-Madona malā, sabiedrībā raisījis asas diskusijas. Lai arī to novietoja privātpersona uz sev piederošas zemes, viedokļi par to, vai tai jāatrodas tik publiskā vietā, ir dažādi.

"Valodas izvēle bija pavisam nevietā. Pirmo reizi, kad izlasīju, īsti nevarēju saprast, ko viņi ar to domā. Tur it kā vēl jautājuma zīme, kura nav izcelta. Es īsti to domu nesaprotu, kāpēc uzlikta tā zīme, ar kādu nolūku," pauda Egita, Madonas novada iedzīvotāja.

"Es īsti to neizprotu, ko viņi ar to grib pateikt. Vakcīna dara brīvu – no kā? Filozofisks jēdziens,” saka Silvija, Madonas novada iedzīvotāja.

"Vakcinācija arī ir brīvprātīga. Nu, kā var būt brīvprātīga - piespiedu kārtā? No sākuma man pazvanīja no ebreju kopienas, bija te atbraukuši, es ar viņiem izrunājos, solīdi cilvēki. Protams, ka viņiem nepatika, bet tad es teicu un nonācu pie slēdziena – kā viņiem var būt monopoltiesības? Visus cilvēkus tad iznīcināja, ne tikai ebrejus," sacīja Lauris Galiņš, Aronas pilskalna apsaimniekotājs, plakāta izveidotājs.

"Tas ir protests, es to zīmi uzliku divdomīgu apzināti. Ja tu liec kaut kādu plakātu, kas skar tikai vienu pusi, tad viņš ir saprotams, nekādas domas nerodas. Es neesmu pret vakcināciju, bet esmu pret metodi, līdzekļiem, kā tas tiek pielietots. Re, man to ar sarkanu krāsu kaut kas nolaistīja, divreiz nogrieza ar nazi," stāstīja Lauris Galiņš.

Pēc vairāk nekā diviem mēnešiem Lauris esot spiests to noņemt, tas tikšot darīts svētdien, taču, kurš pieprasa zīmes noņemšanu, viņš neatklāj. "Mani paņēma diez gan stipri, tāpēc es negribētu to teikt, bet tā nav valsts iestāde, šantāža strādā visos līmeņos. Tieši tāpēc, ka viņi mani piespieda, es izdarīšu citādāk. Viņi jau neko neiegūs, iegūs tikai to, ka zīme pazudīs no šejienes, bet tā uzradīsies citur."