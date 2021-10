AS "Latvijas valsts meži" (LVM) vides ekspertiem apsekojot vairāk nekā 200 zivjērgļu ligzdu vietas visā Latvijas teritorijā, noslēgusies 15. zivjērgļu monitoringa sezona. Iegūtie dati liecina, ka šogad ligzdošanas sekmes Latvijas zivjērgļu populācijai bijušas labas. Portāls "Apollo.lv" sazinājās ar dabas ekspertu Aigaru Kalvānu, lai uzzinātu vairāk par 15. zivjērgļu monitoringa sezonu.

Šogad apzināts rekordliels zivjērgļu apdzīvoto ligzdu skaits – 161, kas ir lielākais monitoringa veikšanas vēsturē. Līdz šim visvairāk apdzīvotas ligzdas tika apzinātas 2019. gadā, kad to skaits sasniedza 158.

"Šogad atklātas arī astoņas jaunas, līdz šim nezināmas, zivjērgļu ligzdas, no kurām sešas atrodas LVM apsaimniekotajos mežos. Šogad pirmo reizi Latvijā konstatēts, ka zivjērglis ligzdo augstsprieguma elektrolīnijas stabā. Līdz šim šādi gadījumi konstatēti kaimiņvalstīs un citur Eiropā – Lietuvā, Igaunijā, Baltkrievijā, Polijā, Somijā un Vācijā –, bet ne Latvijā," stāsta vides eksperts Aigars Kalvāns.

Pirmie zivjērgļi Latvijā tika apgredzenoti jau 30. gados, bet tā mērķtiecīgi un ar krāsu gredzeniem šo putnu iezīmēšana sākās 2007. gadā. Kopējais sekmīgo ligzdu skaits šajā laika posmā pieaudzis vairāk nekā divas reizes. 2007. gadā bija zināma tikai 41 sekmīga zivjērgļu ligzda, pašlaik to skaits sasniedzis teju 100.

Dabas eksperts Aigars Kalvāns portālam "Apollo.lv" pastāstīja, ka katru gadu tiek apgredzenoti aptuveni 90% no attiecīgā gada mazuļiem. "Šogad tādi bija 199. Konstatēts, ka aptuveni 40% pieaugušo putnu pie ligzdām ir gredzenoti. Lielākā daļa ir ar Latvijas gredzeniem. 2021. gadā ligzdoja arī pieci putni, kuru izcelsmes valsts nebija Latvija – divi no Igaunijas un trīs no Krievijas," sacīja Kalvāns.