Banāni ir viens no populārākajiem augļiem, ko varam iegādāties visu gadu, taču tagad, kad veikalos notiek cīņa par to cenām, tos var iegādāties par ļoti izdevīgi - un līdz ar to arī lielākos daudzumos. Nav noslēpums, ka šie augļi var sabojāties ļoti ātri. Vai procesu var palēnināt?