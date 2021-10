FOTO ⟩ Iepazīsti dalībniekus! Klāt noslēdzošā "X Faktora" televīzijas atlase

Kā pirmā uz skatuves kāps liepājniece Līva Eistere, kura uz skatuves dalīsies aizkusti-nošā vēstījumā, izpildot dziedātājas Madison Beer dziesmu "Reckless" – gan atklāti stās-tot par savu dzīvi, gan veselību. Meitene cieš no uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma un mūzika ir tā, kas ikdienā palīdz ar to tikt galā.

Rīdzinieks Jevgēnijs Ivanovs pats komponē dziesmas un viņa lielākās talanta atbalstītā-jas ir mamma un vecmāmiņa, tā stāstīs pats mākslinieks. Uz skatuves Jevgēnijs izpildīs Lady Gagas dziesmu "Is that alright", pēc kā Aija Auškāpa atzīs, ka Jevgēnijs viennozīmīgi atšķiras no citiem dalībniekiem.