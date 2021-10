VIDEO ⟩ Liepājā nopietni ievainoti vairāki mājas kaķi, ļaundaris nav zināms

"Viņš ir mājas kaķis , pārsvarā paliek istabā. Vienu dienu viņš nav un nav. Pēkšņi ieraugu pie verandas. Kaķis šausmīgi raud, ņaud, paiet nevar. Ienesu istabā, zvanīju veterinārārstam. Kaķi noskuva, un tad ieraudzīja to caurumu uz kājas," raidījumam stāsta Ināra.

"Sēdēju dārzā, dzēru kafiju. Pēkšņi nāca pretī viena no mūsu kaķenītēm Mērija. Jutu, ka viņa ir cietusi. Viņai no actiņas tecēja ārā asinis. To, ka ir izņemta lode, man pateica tikai pēc operācijas. Gaisa šautenes lode, skrots," savā situācijā dalās Ēriks.