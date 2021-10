VIDEO ⟩ Ksenija Sobčaka Sočos iekļuvusi avārijā. Divi bojāgājušie

Medijs "Dozhd" vēsta, ka Sobčaka nav cietusi; viņa pēc avārijās atteikusies no mediķu palīdzības un ar citu auto devusies uz lidostu. Otrā automobilī atradušies trīs cilvēki - viens no viņiem gājis bojā, otra dzīvība izdzisusi slimnīcā, bet trešā cilvēka veselības stāvoklis raksturojams kā smags. Zināms, ka viena no bojāgājušajiem bijusi 35 gadus veca sieviete.