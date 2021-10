"Ieraudzīju, ka te guļ vīrietis." Reperis Gacho bija viens no tiesneša Laukrozes slepkavības aculieciniekiem

Tikpat labi, kāda viņam starpība, viens vai otrs… Bet, redz, kaut kas mani pasargāja. Pēc tās dienas es kaut kā vēl cītīgāk un nopietnāk uz to skatos.."

Policijas vadība no iekšlietu ministrijas saņēma pilnvaras izmantot visas iespējamās metodes, lai noziedznieki justu izpildvaras spēku. Par vērtīgas informācijas sniegšanu izsludināja atlīdzību 10 tūkstošus latu. Policijā izveidoja īpašu grupu ar labākajiem izmeklētājiem. Tās vadību uzticēja Valdim Pumpuram. Tā laika Kriminālpolicijas priekšniekam studiju gados universitātē Laukroze bija darba vadītājs.

Tiesnesim bija sekots un šauts no muguras. Neviens nešaubījās, ka notikusi pasūtījuma slepkavība . Videonovērošanas kameras pie ēkām tolaik bija retums. Tomēr pat tad izmeklētājiem pagāja nedēļas, kamēr izanalizēja visu VHS kasetēs ierakstīto materiālu nozieguma vietas rajonā.

Jau tolaik galveno uzbrukuma versiju saistīja ar Laukrozes profesionālo darbību, par to nešaubījās neviens no kolēģiem. Tolaik lietu sadale nenotika elektroniski kā mūsdienās. Kaut, protams, pastāvēja rindas kārtība, tieši Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu kolēģijas priekšsēdētāja Jāņa Laukrozes izvēle bija izšķiroša, kurš tiesnesis skatīs kuru lietu. Slepkavības mēnesī uz apsūdzētā sola tiesā par krāpšanu bija jānonāk Armandam Stendzeniekam. Stendzenieks uzkurināja dažādas versijas, tai skaitā pieņēmumus, ka Rīgas apgabaltiesā tiek mākslīgi veidotas rindas uz tiesu un tā pilda pasūtījumus. To papildināja arī tā laika tieslietu ministrei nosūtītās ziņas par tiesu varas korumpētību. Informāciju pārbaudīja, taču ziņas neapstiprinājās.