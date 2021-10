No pirmdienas, 11. oktobra, līdz 11. janvārim Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija. Trīs mēnešus spēkā būs stingrāki Covid-19 ierobežojumi ar mērķi ierobežot slimības izplatību. Portāls "Apollo.lv" apkopojis svarīgāko no valdības pieņemtā.

Paredzēts, ka personām, kas nav vakcinētas pret Covid-19 vai nav to pārslimojušas, turpmāk būs atļauta iepirkšanās tikai pirmās nepieciešamības veikalos, tādējādi liedzot iespēju apmeklēt, piemēram, lielveikalus. Tāpat nolemts ierobežot arī vakcinētas personas - piemēram, pasākumos "zaļajā" jeb drošajā zonā tiks noteiktas papildu epidemioloģiskās drošības prasības, proti, jāvalkā maskas, jāievēro distance, tāpat paredzēts ieviest arī konkrētus dalībnieku ierobežojumus noteiktos pasākumos.

Valdība piektdien nolēma no pirmajā pusgadā vakcīnu iegādei un masu vakcināciju centru darbībai piešķirtā un neizlietotā finansējuma pārdalīt līdzekļus Veselības ministrijai jaunu vakcinācijas centru atvēršanai, kā arī pagaidu vakcinācijas punktu izveidei otrajā pusgadā.

Pēc izglītības ministres Anitas Muižnieces (JKP) paustā, tika norādīts, ka masku nēsāšanu nevarēs ieviest pirmsskolas izglītības iestādes, jo neesot iespējams nodrošināt maskas vilkšanu, piemēram, divus gadus vecam bērnam. Līdz ar to ministri vienojās, ka maskas izglītības iestādēs būs jānēsā personām no sešu gadu vecuma.

Interešu izglītības pasākumos izglītojamiem no dažādām klasēm un grupām varēs piedalīties ne vairāk kā 20 personas.

Tirdzniecības pakalpojumus epidemioloģiski nedrošā vidē iekštelpās varēs sniegt pārtikas veikalos, kur 70% no sortimenta veido pārtikas preces, higiēnas preces, dzīvnieku barības un preses izdevumi, aptiekās, tajā skaitā veterinārās aptiekās, optikas veikalos, dzīvnieku barības veikalos, preses tirdzniecības vietās, higiēnas preču veikalos, kur 70% no sortimenta ir higiēnas preces, telekomunikācijas preču un pakalpojumu vietās, kā arī degvielas uzpildes stacijās.

Šajās vietās pakalpojumus epidemioloģiski nedrošā vidē, kas nozīmē, ka tos varēs saņemt un sniegt personas bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, varēs sniegt, ja apmeklētāju plūsma pilnībā tiek nodalīta no epidemioloģiski drošā vidē sniegtajiem pakalpojumiem un tiek noteikts tāds maksimālais apmeklētāju skaits, lai nodrošinātu ne mazāk kā 25 kvadrātmetrus no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju.

Savukārt iekštelpās epidemioloģiski drošā vidē jānosaka tāds maksimālais apmeklētāju skaits, lai nodrošinātu ne mazāk kā 15 kvadrātmetrus no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju un, ja tiek lietoti mutes un deguna aizsegi.

Izmaksu plānots veikt piecus mēnešus - no novembra līdz martam.

Tas darbotos piecos gada aukstajos mēnešus no 2021. gada novembra līdz 2022. gada martam un attiektos tikai uz vakcinētām personām, proti, ja persona vakcinējas janvāra vidū, tad pabalstu var saņemt par februāri un martu, savukārt, ja persona jau patlaban ir vakcinējusies, pabalsts tiks izmaksāts par visiem pieciem mēnešiem.

Ceru, ka šis arī būs pamudinājums tiem, kas vēl nav vakcinējušies, to darīt un neatlikt uz vēlāku laiku," piebilda labklājības ministrs Gatis Eglītis (JKP).

Nevakcinētie individuāli no vienas mājsaimniecības varēs saņemt kultūras pakalpojumus, ja pakalpojuma sniedzējam ir Covid-19 sertifikāts un telpās neatrodas citas personas.

Bez Covid-19 sertifikāta cilvēki drīkstēs piedalīties reliģiskās darbības norisēs iekštelpās un ārtelpās, ja vienai personai tiks nodrošināti vismaz 15 kvadrātmetri no publiski pieejamo telpu platības un ja tiek lietotas sejas maskas.

Vienam apmeklētājam jāparedz ne mazāk kā trīs kvadrātmetri no publiski pieejamās pasākuma norises vietas un pasākuma laikā apmeklētājiem jālieto "FFP2" līmeņa respiratorus.

Pildīt darba pienākumus tikai vakcinējušās vai Covid-19 pārslimojušas personas drīkstēs, sākot no 15. novembra.

Tāpat jebkuram darba devējam uzdota prasība izvērtēt nepieciešamību noteikt vakcinēšanos pret Covid-19 jebkuram darbiniekam. Gadījumā, ja darba devējs uzskatīs, ka algotnim vakcinācijas fakts ir nepieciešams, lai turpinātu pildīt turpmākus amata pienākumus, un darbinieks no vakcinācijas pret Covid-19 atteiksies, darba devējs varēs veikt atlaišanu.

Rīkojums paredz arī to, ka darbinieki, kas nodarbināti sabiedrībai kritiski svarīgās nozarēs - izglītības iestāžu darbinieki, ārstniecības personas, drošības un glābšanas dienestu darbinieki un ieslodzījuma vietu darbinieki darbinieki- un kas sākuši vakcinācijas procesu, bet nav to pabeiguši, Covid-19 testi tiek nodrošināti valsts apmaksātas rutīnas skrīninga testēšanas ietvaros.

Ministriem sēdē piektdien lemjot par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, iesniegtajā rīkojuma projektā tika noteikts, ka sabiedriskā transporta pārvadātājs organizē iekāpšanu un izkāpšanu tā, lai pasažieru skaits transportlīdzeklī nepārsniedz 50% no tā ietilpības vai 55% no tā ietilpības, ja nepieciešams uzņemt pasažierus pieturvietās ārpus reģionālās nozīmes maršruta galapunktiem.

Tāpat rīkojuma projektā tika rosināts noteikt, sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs, kurš saņem no valsts vai pašvaldību līdzekļiem, nesniedz braukšanas maksas atvieglojumus vismaz 18 gadu vecumu sasniegušām nevakcinētajām personām.

Pret izmaiņām, kas skar sabiedrisko transportu, iebilda satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP), norādot, ka par to netika diskutēts šonedēļ notikušajā Krīzes vadības padomē.

Kā aģentūru LETA informēja Veselības ministrijā, paredzēts, ka no 1. oktobra līdz 31. decembrim ģimenes ārsta prakse par katru ievadītu vakcīnas devu saņems 11,87 eiro piemaksu.

Palielinātas arī iepriekš noteiktās piemaksas par praksē reģistrētajiem vakcinētiem senioriem un cilvēkiem ar hroniskām slimībām ar hroniskām slimībām. Tādējādi ģimenes ārsti saņems 2 eiro par katru cilvēku, ja vakcinācijas aptvere ir līdz 60%, 4 eiro, ja vakcinācijas aptvere ir no 60% līdz 80%, un 6 eiro - ja vakcinācijas aptvere ir no 80% līdz 100%.

Papildus noteiktas piemaksas par pārējiem praksē reģistrētajiem vakcinētiem cilvēkiem. Līdz ar to ģimenes ārsti saņems 1 eiro, ja vakcinācijas aptvere ir līdz 50%, 3 eiro, ja aptvere ir no 50% līdz 70%, un 5 eiro - ja vakcinācijas aptvere ir no 70% līdz 100%.