Vairākas bankas apkalpošanu klātienē nodrošinās tikai "zaļajā režīmā"

Ņemot vērā valdības noteiktos ierobežojumus un rūpējoties par sabiedrības kopējo veselību, "SEB banka" un "Swedbank" no šodienas nodrošinās klientiem apkalpošanu tā dēvētajā "zaļajā režīmā", aģentūru LETA informēja banku pārstāvji.

Valdības lēmums paredz, ka tirdzniecības centros no šodienas būs jāorganizē atsevišķas plūsmas cilvēkiem, kas būs vakcinēti pret Covid-19 vai to izslimojuši un tiem, kuri ir nevakcinēti vai testēti. Atkarībā no veida, kā tirdzniecības centri šo organizēs, tas var nozīmēt ierobežotu piekļuvi "SEB bankas" un "Swedbank" bankomātiem, kuri atrodas tirdzniecības centros.