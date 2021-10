FOTO ⟩ Ne visi tagad var pirkt, ko sirds kāro! Kā ārkārtējās situācijas laikā darbojas tirdzniecības centri - svarīgākais vienuviet

No pirmdienas, 11. oktobra, līdz 11. janvārim Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija. Trīs mēnešus spēkā būs stingrāki Covid-19 ierobežojumi ar mērķi ierobežot slimības izplatību. Viena no nozarēm, kurā ieviestas krasas izmaiņas ir tirdzniecības - ārkārtējās situācijas laikā nevakcinētās personas nevarēs apmeklēt tirdzniecības centrus. Portāls "Apollo.lv" apkopojis informāciju par to, kā šajā laika periodā darbosies tirdzniecības centri Latvijā.