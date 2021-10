Garīgās veselības speciāliste Džeina nekad īpaši nesatraucās par savu izskatu, bet, kad viņas darbs pandēmijas dēļ kļuva pilnīgi virtuāls, 40 gadus vecā sieviete attapās bailēs no katras nākamās "Microsoft Teams" sanāksmes. Viņas seja datora ekrānā izskatījās apaļāka, deguns lielāks, bet augšlūpa plānāka.

Pētījumā, kas publicēts Starptautiskajā sieviešu dermatoloģijas žurnālā, Koruša un viņas kolēģi atklāja, ka 71% aptaujāto cilvēku bija noraizējušies par atgriešanos klātienes pasākumos, un trīs no 10 plānoja ieguldīt savā izskatā. Lai gan šie skaitļi var nebūt attiecināmi tikai uz ikdienā veicamo darbu vietas maiņas, ir skaidrs, ka pēkšņie videokonferenču zvani pavēra ar nedrošību un nepašpārliecinātību pildītu Pandoras lādi.

"Jautrā spoguļa" efekts

Bet lielākā daļa cilvēku ir pietiekami pašapzinīgi, lai zinātu, ka "Snapchat" filtrs nav reālā dzīve. Koruša saka, ka ""Zoom" dismorfija" ir viltīgāka, jo cilvēki pat nenojauta, ka videozvani varētu izraisīt kādus traucējumus. Tāpat šāda veida nedrošība ietekmē daudz plašāku sabiedrības daļu - ne visiem ir "Snapchat" konts, bet gandrīz ikviens, kurš pandēmijas laikā strādāja no mājām, izmantoja videokonferences.

Tomēr ne visiem cilvēkiem bija iespēja mainīt savu izskatu ekrānā. 27 gadus vecajai Bekijai Švarcai no Vašingtonas, kura strādā par karjeras konsultantu un personīgo zīmolu firmas operāciju vadītāju, pandēmijas sākumā tika diagnosticēta sarkanā vilkēde -autoimūna slimība.

Lai izvairītos no gozēšanaš kameras priekšā, Švarca sāka stāstīt cilvēkiem, ka viņas kamera ir salauzta, tāpēc labāk piezvanīt uz mobilo tālruni. Kad viņai nebija izvēles, viņa piekāra uzkrītošu dekoru pie sienas aiz sevis, lai novērstu uzmanību no sejas, bet istabu saglabāja pēc iespējas tumšāku. Viņa joprojām saskaras ar virtuālām sapulcēm vairāk nekā vēlētos. "Man ir radusies vēlme būt neredzamai bet tas ir neticami vientuļi," saka Švarca. "Es tiešām neesmu pārliecināta, kā iziet no šīs situācijas."