Pret Covid-19 vakcinētiem senioriem mēnesī izmaksās 20 eiro

Vienlaikus viņš norādīja, ka šodien koalīcijas partneri aizsākuši sarunas arī par iespējamām grupām un formātiem, kuros tuvākajā laikā varētu lemt par atbalstu ierobežotajiem uzņēmumiem un to darbiniekiem. Šonedēļ finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) sasaukšot savu vadīto darba grupu, kurā EM piedāvās savu redzējumu par to, kā šajos apstākļos palīdzēt uzņēmumiem un to darbiniekiem. Kā pamatu plānots izvirzīt programmas, kas sevi jau ir pierādījušas. EM arī esot atbalsta programmas pilnveidojuši un ir gatavi ieviest ātrā laikā.