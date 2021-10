"Omītes bija šokā..." UFC cīkstone atminas, kā Maskavā pamatīgi pārmācījusi kādu rupekli

"Četras vietas bija brīvas. Es apsēdos vienā no tām un blakus sev noliku somu. Bet nedaudz tālāk bija vēl divas brīvas vietas. Autobusā iekāpa aptuveni 50 gadus vecs vīrietis. Viņš bija tērpts normāli - varēja redzēt, ka viņš dodas mājās no darba. Viņš pienāca pie manis un ļoti rupjā tonī prasīja, lai aizvācu somu," atminas cīkstone.

Džožua vīrietim pārprasījusi, vai viņam trūkstot vietas. Uz to vīrietis atbildējis ar papildus rupjībām.

Tomēr vīrietim ar to nebija gana. Neskatoties uz to, ka Džožua jau izkāpa no autobusa, viņš meitenei sekoja.