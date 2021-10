ReTV: Vienīgajā pāraudzināšanas skolā Latvijā jaunieši tiek turēti izolācijas telpās, kas atgādina karcerus

"Naukšēni" ir vienīgā pāraudzināšanas skolā Latvijā. Skolā veikti smagi pārkāpumi -izolācijas telpas, kuras atgādina karcerus, īpašās uzraudzības telpas, kas līdzīgas cietuma kamerām. Tie ir tikai daži no audzēkņu disciplinēšanas veidiem. Aizdomās par varbūtējiem bērnu tiesību pārkāpumiem iestādes direktors atstādināts no amata. Skolas pedagogi to uzskata par klaju netaisnību, skaidro kanāls "ReTV".