Lai salīdzinātu cenas, portāls "Apollo.lv" analizēja Latvijas, Lietuvas un Polijas "Lidl" veikalu piedāvāto akcijas bukletu no 11. oktobra līdz 17. oktobrim pārtikas produktu cenas.

Tā kā ne visu pārtikas produktu cenas Polijā bija iespējams uzzināt no pieejamā bukleta, noslēgumā salīdzinājām pārtikas groza cenu atšķirību Latvijas un Lietuvas "Lidl" veikalos. Lai nopirktu teju visus analizētos pārtikas produktus, izņemot vidusjūras uzkodu asorti, Latvijā pārtikas grozs maksā 17.66 eiro, taču Lietuvā identisks pārtikas grozs maksā 19.71 eiro.

Tomēr ir jāņem vērā, ka cenas ietekmē atlaides, kas ik pa laikam dažādu valstu "Lidl" veikalos tiek piemērotas tam vai citam produktam. Līdz ar to ļoti iespējams, ka šis pats pirkumu komplekts jau rīt vai parīt var izmaksāt dārgāk citā valstī, kur pieejams "Lidl" veikals .

"Lidl" komentē, kāpēc cenas un produktu klāsts dažādās valstīs atšķiras

"Klientu apmierinātība ir mūsu augstākā prioritāte, tāpēc "Lidl" vienmēr piedāvā augstākās kvalitātes produktus par iespējami zemāko cenu. To ir iespējams sasniegt, pateicoties mūsu iepirkuma politikai, kā arī optimizētajiem darba procesiem.

Mūsu īpašais koncepts paredz, ka visā pasaulē "Lidl" darbojas ar atlasītu produktu klāstu, kas sastāv no pārtikas un nepārtikas precēm. "Lidl" pievienotā vērtība ir tāda, ka globāli spējam iepirkt produktus par ievērojami zemākām cenām," cenu un produktu klāsta dažādību portālam "Apollo.lv" skaidroja mazumtirdzniecības uzņēmuma SIA "Lidl Latvija " pārstāvis Ingars Rudzītis.

Papildus šiem 15 jauni "Lidl" veikali gaidāmi Liepājā un Daugavpilī, kā arī Rīgā - uz Brīvības ielas, Purvciemā un Ziepniekkalnā. Plānots, ka laika gaitā viens no veikaliem atradīsies arī Rīgas centrā. Tiek meklēta atbilstoša vieta.

Latvijas Tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Henriks Danusēvičs prognozē, ka "Lidl" ienākšana sekmēs tirgus pārdali, jo "šobrīd notiek cīņa par to, cik procentus pircēju no katra tirgotāja "Lidl" pārņems".

"Lidl" ir zināms visā Eiropā

Tirgotāja pārstāvji arī informēja, ka pašreiz "Lidl Latvija" ir vienošanās ar 20 Latvijas pārtikas ražotājiem par produktu tirdzniecību, bet nākotnē to klāstu plānots paplašināt, tā piedāvājot aktuālos sezonas dārzeņus.

Kā preces nokļūst "Lidl" veikalu plauktos?

Mazumtirgotāja "Lidl" preces pārsvarā tiek piegādātas no visas Eiropas un galvenokārt iepirktas no ražotājiem, kas spēj piegādāt preci lielos apjomos, tāpēc to cenas ir zemākas. Taču, kā nokļūt vācu giganta "Lidl" plauktos ar savu ražojumu, skaidroja portāla TVNET krievu valodas redakcija.