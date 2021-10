Vairumam no intervētajiem iedzīvotājiem ierobežojumi ir apnikuši, jo īpaši sejas masku nēsāšana, taču neviens no intervētajiem nepauda plašu kritiku un izturējās ar sapratni pret valdības pieņemtajiem lēmumiem.

"Neesmu redzējis un veicis pētījumu par to, kāda ir sabiedrības nostāja pret jaunajiem ierobežojumiem, kas stājušies spēkā pirms divām dienām. Tā ir viena no problēmām mūsu rīcībpolitikā, ka netiek monitorētas šādas īslaicīgas lietas," skaidroja Sedlenieks.

"Attiecībā uz ierobežojumiem - ir diezgan skaidrs, ka noteikumi par to, ka nevakcinētie nevar piekļūt atsevišķiem resursiem un citos gadījumos arī nevar strādāt, šī te politika vairāk vai mazāk ir tikusi pieņemta, neskatoties uz to, ka daudzi skaļi balsoja pret obligāto vakcināciju, kura tika dēvēta par "piespiedu"," stāsta sociālantropologs.

"Tāpat bija ar maskām - visi runāja, kas tik būs, kādas tik fantāzijas nebija pirms lēmuma par to obligātu lietošanu. Runāja, ka cilvēki kritīšot gar zemi, nevarēšot paelpot, tas esot pazemojums. Visvisādas bailes bija par to," stāsta Sedlenieks.

"Pastāv iespēja, ka tās bija bailes par to, kas notiks - būs revolūcija, ja to ieviesīs. Īstenībā jau ir tā, ka liela daļa sabiedrības jau ir savakcinēta. Pamazām rūk arī daļa, kuri nav vakcinējušies," stāsta Sedlenieks.

Vakcinācijas temps kāpis jau mēnesi. Nedēļā no 6. septembra valstī vakcinēti kopumā 32 769 cilvēki, savukārt katrā sekojošajā nedēļā kopējais sapotēto skaits pieaudzis - laikā no 13. līdz 19. septembrim ievadīta kopumā 34 399 deva, nedēļā no 20. septembra - 41 591 devas.

Otrdien, 12. oktobrī, pārsvarā potējušies iedzīvotāji, kuri neatbilst nevienai no prioritārajām grupām, taču pie potes tikuši arī vairāk nekā 1000 seniori, ap 630 cilvēki ar hroniskām saslimšanām, kā arī daži simti to profesiju pārstāvju, kuriem vakcinācija kā pirmajiem noteikta par obligātu.

Līdz šim Latvijā izmantotas kopumā 1 716 287 vakcīnu devas, no kurām aptuveni divas trešdaļas jeb 1,04 miljoni devu bija "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnas. Šī vakcīna līdz šim pārsvarā izmantota arī balstvakcīnas nodrošināšanai - no 1208 papildu poti saņēmušo 1167 cilvēki sapotēti ar "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnu. Lietošanai ES līdz šim ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca" un J&J jeb "Janssen".

Kopš 3. maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17. maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2. jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.