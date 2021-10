Pēc 7 gadu tiesāšanās Augstākā tiesa noraida Liepiņa kasācijas sūdzību lietā pret "TVNET"

AT savā nolēmumā norāda: lai gan Liepiņa iesniegtā kasācijas prasība atbilst visām likuma normām, senatoru kolēģija neredz pamatu kasācijas tiesvedības ierosināšanai. Proti, AT izskata lietas, kas skar jautājumus par materiālo tiesību piemērošanas un interpretācijas pareizību, kā arī procesuālo tiesību normu pārkāpumiem (kas veikti iztiesāšanas procesā).

“Septiņi tiesāšanās gadi ar LNO un tās bijušo direktoru ir ļoti ilgs laiks, tas būtu finanšu rīcībspēju apgrūtinošs jebkuram medijam Latvijā, īpaši par sākotnēji pieprasīto kompensācijas summu – gandrīz 130 tūkstošiem eiro. Man lielākais gandarījums par to, ka šis ir pozitīvs precedents Latvijas tiesu praksē, jo stiprina uzticamu mediju tiesības informēt un izglītot sabiedrību par amatpersonu un institūciju rīcību, neatkarīgi vai tā ir kritiska publikācija, pētnieciskās žurnālistikas atklājums vai ass žurnālista viedoklis. Septiņi gadi bija tā vērti, lai vēlreiz pierādītu, ka medija pienākums informēt ir samērīgs ar šķietamu goda un cieņas aizskārumu augsti stāvošai amatpersonai vai publiski nezināmam politbiznesa “leļļu meistaram”, ja kritika ir pamatota.”

Kasācijas sūdzībā Liepiņš norādījis, ka lietas izskatīšana apgabaltiesā rakstveida procesā, iespējams, ir novedusi pie nepareiza lietas iznākuma. Savukārt AT savā lēmumā uzsver, ka nav acīmredzama pamata šādam uzskatam. Respektīvi, kasācijas sūdzībā nebija norādīts, kā tieši lietas izskatīšana rakstveida procesā varēja ietekmēt lietas iznākumu. Vienlaikus senatoru kolēģija uzsver, ka apgabaltiesa, nosakot lietas izskatīšanu rakstveidā, ir rīkojusies atbilstoši likuma normām.

Tāpat AT norādīja, ka vairāki kasācijas sūdzībā iekļautie argumenti vērsti uz pierādījumu izskatīšanu no jauna, kas nav AT kompetencē.