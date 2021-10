Traģēdija ASV ⟩ Zināms pazudušās Gabijas Petito nāves iemesls

Viņš neatklāja ne to, vai žņaugšana notikusi ar kādu priekšmetu, nedz arī toksikoloģijas analīžu rezultātus, ziņo raidorganizācija BBC. Taču Blū norādīja, ka nāves brīdī Petito neesot bijusi bērna gaidībās.

Jau vēstīts, ka Petito līgavainis Braiens Londrijs 1. septembrī no kopīgā ceļojuma, kura laikā pāris sociālajos tīklos publicēja ainas no brauciena, atgriezās viens pats. Septembra vidū viņš pazuda, un policijai nav izdevies viņu atrast.

"Diemžēl šis ir tikai viens no daudziem nāves gadījumiem valstī, kas saistīts ar vardarbību attiecībās, un ir patiešām žēl, ka pārējie gadījumi neizpelnās tikpat lielu uzmanību,"

Petito un Londrijs jūlija sākumā "Ford Transit" busiņā no Longailendas sāka ceļojumu pa ASV dabas parkiem. Bija plānots, ka brauciens oktobra beigās noslēgsies Oregonā. Taču 1. septembrī Londrijs viens pats atgriezās Nortportā, Floridā, kur dzīvo viņa ģimene. Saskaņā ar federālajām apsūdzībām, Londrijs laikā no 30. augusta līdz 1. septembrim izmantoja viņam nepiederošu debetkarti, kopumā no tās iztērējot vairāk nekā 1000 dolārus.