Pētījums: Katrs ceturtais jaunietis Latvijā vēlas pamest valsti

Vācija, es pieļauju, ka lielā mērā ir saistīta ar savu darba tirgu. Protams, Vācija ar savām algām, bet arī darba tirgus, jo arī no Latvijas, tā ir top3 no valstīm, kur strādā Latvijas iedzīvotāji," saka Mārtiņš Kaprāns, Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, no 1990. gada līdz 2020. gadam migrācijas kopējā līkne ir negatīva: izbraucēju no Latvijas ir vairāk nekā to, kuri atgriežas. Visvairāk no Latvijas izbrauc cilvēki darba spējīgā vecumā, no 20 līdz 39 gadiem. "Tātad - 2020. gadā ieradās Latvijā 8,8 tūkstoši, devās prom apmēram 12 tūkstoši Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju," pauž Baiba Zukule, CSP sociālās statistikas departamenta direktore.