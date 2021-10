IVP informē par jaunākajām rekomendācijām saistībā ar "Janssen" vakcīnu

“Gan pasaulē, gan Latvijā kļūst redzams, ka pilna vakcinācija ar “Janssen” Covid-19 vakcīnu, kas sastāv tikai no 1 vakcīnas devas, nodrošina zemāku efektivitāti jeb aizsardzību pret Delta varianta izraisītu simptomātisku Covid-19 un nepieciešamību tās dēļ hospitalizēt, nekā to nodrošina 2 devas mRNS vai otras vīrusu vektoru vakcīnas “Vaxzevria” 2 devu kurss,” skaidro profesore Dace Zavadska. Tāpēc IVP rekomendē tiem cilvēkiem (neatkarīgi no vecuma), kas vakcināciju pret Covid-19 pabeiguši ar vienas devas “Janssen” Covid-19 vakcīnu, labai individuālās aizsardzības nodrošināšanai saņemt balstvakcinācijas devu. Balstvakcinācija ieteikta 8–12 nedēļas pēc pirmās devas vai vēlāk, un tā veicama ar mRNS tehnoloģijas Covid-19 vakcīnu, taču kā alternatīva pieļaujama arī tā pati “Janssen” Covid-19 vakcīna. Savukārt tiem, kam pirms vai pēc “Janssen” ir bijusi pierādīta SARS CoV-2 infekcija, tiem otra vakcīnas deva nav nepieciešama.