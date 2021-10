Jau sestdien, 16. oktobrī, ringā atgriezīsies latviešu boksa zvaigzne Mairis Briedis, lai tiktos ar vācieti Arturu Mannu. Ko sagaidīt no šīs cīņas?

Kas ir Arturs Manns?

Manna CV ir solīds, tomēr pārāk augstā līmenī to negribētos celt, it sevišķi, zinot, ka boksā bieži vien pirmajās 5-10 profesionālajās cīņās bokseru pretinieki tiek rūpīgi piemeklēti, lai zaudējumu ailē saglabājas nullīte. Arī pats Manns vēl savu trešo cīņu aizvadīja pret bokseri, kura bilance uz to brīdi bija 0-14...