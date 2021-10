Banānu kari un pandēmija. 10 interesanti fakti par vienu no populārākajiem augļiem pasaulē - banāniem

Līdz ar mazumtirdzniecības veikalu "Lidl" atvēršanu 7. oktobrī Latvijā norisinājās "banānu kari", kad vairāki lielveikali sacentās ar to cenām, kā arī dažādi komersanti centās gūt labumu no "banānu kariem". Portāls "Apollo.lv" apkopoja informāciju par banānu nozīmi uzņēmējdarbībā, politikā, mākslā, kā arī skaidroja to audzēšanas "melno pusi".