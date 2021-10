Valdība precizējusi drošības pasākumus tirdzniecības vietām ārkārtējās situācijas laikā

Lai mazinātu cilvēku pulcēšanos vēlās vakara stundās publiskās vietās, t.sk. tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās, tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās tiek saīsināts darba laiks līdz plkst. 21.00. Šis ierobežojums neattiecas uz pirmās nepieciešamības veikaliem - t.i., pārtikas veikaliem, aptiekām (tai skaitā veterinārajām aptiekām), optikas veikaliem, dzīvnieku barības veikaliem, preses tirdzniecības vietām, higiēnas preču veikaliem, telekomunikācijas preču un pakalpojumu vietām, kā arī degvielas uzpildes stacijām, kā arī uz vitāli svarīgajiem saimnieciskajiem pakalpojumiem - t.i., banku, kurpnieku un citiem remonta pakalpojumiem, apģērbu tīrītavām, kā arī sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem līdzņemšanai. Visas pārējās tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas drīkst strādāt laika posmā no plkst.6.00 līdz plkst. 21.00.

Līdz ar grozījumiem MK rīkojumā arī noteikts, ka tirdzniecības pakalpojumus epidemioloģiski nedrošā vidē var sniegt iekštelpās tikai tad, ja apmeklētāju plūsma pilnībā tiek nodalīta no epidemioloģiski drošā vidē sniegtajiem pakalpojumiem un tai ir atsevišķa ieeja no ārtelpas.

Atgādinām, ka epidemioloģiski nedrošā vidē jeb t.s. "sarkanajā" drošības režīmā, t.i. pircēji ir bez sadarbspējīgiem Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem vai ar tiem, tirdzniecības pakalpojumus iekštelpās var sniegt tikai šādās pirmās nepieciešamības preču tirdzniecības vietās: pārtikas veikalos (70% no sortimenta ir pārtikas preces, higiēnas preces, dzīvnieku barība un preses izdevumi); aptiekās (tai skaitā veterinārās aptiekas); optikas veikalos; dzīvnieku barības veikalos; preses tirdzniecības vietās; higiēnas preču veikalos (70% no sortimenta ir higiēnas preces); telekomunikācijas preču un pakalpojumu vietās; degvielas uzpildes stacijās. Šajās tirdzniecība vietās jānosaka tāds maksimālais apmeklētāju skaits, lai vienai personai nodrošinātu ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās iekštelpu platības (vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 25 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs).