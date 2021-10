Asins grupas un Rēzus piederība

Bērns no vecākiem pārmanto asins grupu, kuras gēns ir stiprāks. Ja vienam no vecākiem ir A grupa, otram - B, tad bērnam teorētiski iespējama jebkura no četrām. Ja bērns no vecākiem mantojis no viena 0 gēnu un no otra - A gēnu, tad bērnam būs A asins grupa, bet, ja no abiem būs 0 gēns, tad arī bērnam būs 0 asins grupa. Stiprākie no visiem četriem gēniem ir A un B.