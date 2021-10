LFF lemj par četru Latvijas futbola turnīru pārtraukšanu

Turnīri tiks apturēti no 15.oktobra, nolemts LFF valdes sēdē.

"Klubos redzam to pašu ainu, kuru visā sabiedrībā, tāpēc vēlreiz vēršos pie Latvijas futbola saimes un LFF vārdā aicinu izdarīt izvēli par labu vakcinācijai. Tā ir vienīgā objektīvā un zinātniski pamatotā izeja no situācijas, kurā atrodas visa pasaule. LFF jau ir daudziem saviem biedriem palīdzējusi ar vakcinēšanās iespēju organizēšanu, un to esam gatavi darīt arī turpmāk. Dodiet mums ziņu, un mēs jums palīdzēsim," aicināja LFF prezidents Vadims Ļašenko.