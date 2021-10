Meži daudziem kalpo kā vieta, kur atvilkt elpu pēc garas darba dienas vai nedēļas, tomēr koki ir resurss, lai gūtu peļņu, tāpat tā ir mājvieta dzīvniekiem un putniem. Kā salāgot šo visu mūsdienu laikmetā, kad mežizstrāde kļuvusi tik intensīva? Portāls "Apollo.lv" meklēja atbildes kā ilgtspējīgi saimniekot mežā, saglabājot bioloģisko daudzveidību un gūtu arī materiālu labumu no tā.

Ornitologi savā ikdienā seko līdzi putnu populācijas* izmaiņām. "Mēs tam sekojam līdzi no gadu uz gadu, kādas ir populācijas pārmaiņas, vai kāds putns ir biežāk vai retāk sastopams," skaidro Ornitoloģijas biedrības vadītājs Viesturs Ķerus.

*Populācija ir vienas sugas īpatņu kopa, kam piemīt kopējas to raksturojošas pazīmes un kas ilgstoši apdzīvo noteiktu teritoriju. Katra suga aizņem kādu noteiktu teritoriju, jo sarežģītāka un vairāk sadalīta ir teritorija, jo lielākas ir atsevišķu populāciju formēšanās iespējas šajā teritorijā. Jo vide ir daudzveidīgāka, jo lielākas iespēja, ka pieaugs populāciju skaits un otrādi.

Sarunas brīdī šī gada dati nebija apkopoti, tāpēc ornitologs skaidro situāciju Latvijas mežos no 2010. gada līdz 2021. gadam.

Putnu populācijas samazinājumam ir dažādi cēloņi un tikai viens no tiem ir intensīvā mežizstrāde. "Ir sugas, kas ir gājputni , kam varētu izteikt minējumus, ka kaut kas slikts notiek ceļā uz ziemošanas vietām, bet ir sugas kā mežirbe un pēlēkā zīlīte, kas ir nometnieki, kas visu gadu pavada šeit. Tad viņu labklājība ir atkarīga no tā, ko mēs darām šeit," skaidro Ķerus.

"To, ko var darīt mežizstrādes procesā, tas attiecas tikai uz tiem cilvēkiem, kas ar to nodarbojas. Cilvēki, kam nepieder mežs vai kuri neapsaimnieko mežu, īsti neko nevar darīt," uzsver Ķerus. Liela daļa atbildība gulstas uz mežu īpašniekiem un apsaimniekotājiem kā mainās putnu populācija un meža bioloģiskā daudzveidība.

Ligzdošana visintensīvāk notiek laikā no aprīļa līdz jūnijam, tomēr Ķerus min, ka vēl labāk būtu mežistrādi neveikt pat ilgāk - no marta līdz septembrim.

Tāpat ornitologs aicina izvairīties no kailcirtēm un pēc iespējas vairāk saimniekot ar izlases cirtēm, cirsmā atstājot vecākos un lielākos kokus ar dobumiem.

norāda Ķerus. Tomēr mežistrāde ir viens no iemesliem, kāpēc putnu populācija samazinās, bet tas nav vienīgais.

taču LVM šādu izvērtējumu veic. Tā kā LVM apsaimnieko pusi no visiem Latvijas mežiem, tas ir būtisks ieguldījums dabas aizsardzībā, to arī apliecina starptautiski atzīti ilgtspējīgas mežsaimniecības sertifikāti" skaidro LVM Vecākais vides eksperts Uģis Bergmanis.

min Bergmanis. To vidū ir melnie stārķi, visu sugu ērgļi, vistu vanagi, klijas un kraukļi, peļu klijāni. "Lielākā daļa no šīm sugām ir arī īpaši aizsargājamas."

Reģistrējot lielās putnu ligzdas kokos, LVM izveidojuši plašāko datu bāzi Latvijā. To atzinīgi vērtē arī profesionāļi Eiropā.

"Mēs šobrīd esam piefiksējuši 6579 lielās ligzdas. Par katru no tām tiek reģistrēti dažādi parametri, to skaitā putnu suga, atradējs, atrašanas gads, ligzdas koks, ligzdas augstums virs zemes, novietojums kokā, kā arī apdzīvotība un ligzdošanas sekmes.

Mēs šajā datu bāzē reģistrētajām arī specifiskus monitoringa datus par konkrēto ligzdu. Aptuveni 40% no šīm ligzdām ligzdo īpaši aizsargājamo sugu putni . Lielo ligzdu apzināšanas un aizsardzības sistēma Latvijā LVM apsaimniekotajos mežos ir atzīta par vienu no labākajām visā Eiropas Savienībā," skaidro LVM Vecākais vides eksperts.

Katru gadu uzņēmuma darbinieki atrod no 400 līdz 600 lielās ligzdas. Piefiksētā informācija pieejama speciālistiem, kas plāno darbus konkrētajā nogabalā, tāpat sistēma brīdina, ka cirte ir jāsaskaņo ar putnu ekspertu, kuri LVM ir astoņi.

LVM noteiktajās buferzonās mežsaimnieciskās darbības aprobežojumi attiecībā uz mazo ērgli, zivjērgli un melno stārķi ir par mēnesi ilgāki, nekā to paredz Ministru kabineta noteikumi par mikroliegumu izveidošanu un aizsardzību.

"Tā ir uzņēmuma brīvprātība rīcība, kuru mēs realizējam, ņemot vērā gan pašu veikto pētījumu atziņas, gan citu pieejamo zinātnisko informāciju. 60% gadījumos ligzdās ligzdo putni, kuru piederība sugai nav zināma vai putns, kas nav aizsargājams, piemēram, peļu klijāns." Kaut arī Latvijas likumdošana pieļauj nogabalu ciršanu ap peļu klijānu ligzdām to ligzdošanas laikā, LVM apsaimniekotajos mežos mežizstrāde šādos meža nogabalos tiek veikta ārpus putnu ligzdošanas laika.

LVM ir izveidojusi arī vienīgo medņu novērojumu un medņu riesta vietu datu bāzi Latvijā. Tā aptver aptuveni 16000 novērojumu, kas ir apjomīgākā informācija par šīs retās putnu sugas sastopamību Latvijā. "Vismaz 90% no medņu populācijas ligzdo LVM apsaimniekotajās zemēs, līdz ar to mūsu uzņēmuma atbildība par medņu populāciju ir ļoti liela." Datu bāzi veido LVM darbinieku reģistrētās putnu atstātās "pēdas" – ekskrementi, spalvas, smilšu un kūdras pērtuves, kā arī pašu putnu novērojumi un to ligzdas.