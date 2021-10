ReTV: Daļai jauniešu vakcinēties aizliedz vecāki

Eiropas Zāļu aģentūras reģistrētās vakcīnas ir drošas arī jauniešiem vecumā no 12 līdz 17 gadiem. Lai arī paši jaunieši vēlas vakcinēties un ātrāk atgriezties, viņuprāt, interesantākā ikdienas dzīvē, tomēr viņiem to neļauj vecāki. Daļa jauniešu pat apsver iespējas vakcinēties slepus, tomēr baidās no vecāku tālākās reakcijas, ziņo kanāls ReTV.