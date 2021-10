Otro "Janssen" devu varēs saņemt no 16. oktobra

Ja iedzīvotāji vēlas to darīt pie sava ģimenes ārsta vai vakcinācijas iestādē, to jau var sākt darīt arī tūlīt, sākot ar rītdienu. Bet tie, kas vēlas pieteikt poti caur "manavakcina.lv", to varēs sākt darīt nākamās nedēļas laikā," pastāstīja NVD Vakcinācijas projekta nodaļas pārstāve Inga Vasiļjeva.