LBAS iebilst regulējumam, kas ļaus atstādināt no darba bez algas saglabāšanas nevakcinētos darbiniekus

Kā aģentūru LETA informēja Sanita Birkenfelde, LBAS iebilst šādam noteiktajam regulējumam valdības rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu un prasa to mainīt vairākos aspektos.

Organizācija prasa Ministru kabinetam svītrot no ārkārtējās situācijas rīkojuma nosacījumus par darba devēju tiesībām no 15.novembra atstādināt no amata nevakcinētos darbiniekus. Tāpat tiek prasīts nodrošināt, ka ikvienam darbiniekam (amatpersonai) ir tiesības savus darba pienākumus arī ar Covid -19 testēšanas sertifikātu vai negatīvu darba devēja organizētu SARS- CoV -2 antigēna noteikšanas testu, kas nav vecāks par 72 stundām.