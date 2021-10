Kreisais pagrieziens ir pamatā daudzām smagām avārijām. Sākusies kampaņa "Ceļš nav spēle! Kļūdas nepiedod"

Oskars Irbītis piekrīt, ka viena no būtiskākajām sūdzībām saistītas ar to, ka viens autovadītājs veic kreiso pagriezienu, bet otrs apdzen un trieciens parasti trāpa mašīnai vadītāja durvīs vai priekšējā daļā. Šis manevrs ir bīstams, jo tas, kurš veic apdzīšanas manevru, bieži tiek notriekts no ceļa, ja manevrs tiek veikts ārpus pilsētas.