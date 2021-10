VIDEO ⟩ Ugunsgrēka cēlonis Vecmīlgrāvī varētu būt bijusi neuzmanīga rīcība ar uguni

Mārtiņš, kurš evakuēja ģimeni, stāsta, ka ēkas pagrabs bija sadalīts vairākās koka vienībās, no kurām viena aizdegās. Tā rezultātā dzīvoklis bija pilns ar dūmiem, visi cilvēki no mājokļa diezgan steidzīgi devās ārā, jo policija bija brīdinājusi – jāevakuējas. "Mazliet uztraukums bija, bet viss kārtībā," viņš nosaka.

Kamēr cilvēki pulcējās pagalmā, kaimiņi savā starpā sprieda, vai gadījumā ugunsgrēka cēlonis nevarētu būt neuzmanīga rīcība ar uguni. Apkārtējie zināja teikt, ka pagrabā pāris dienas uzturējās kāds vīrietis, kuru mīļotā sieviete izlika no dzīvokļa. Viņš esot kaislīgs smēķētājs.

Viena no ēkas iedzīvotājām ir piesaistīta pie gultas. Invalīdi iznesa no mājas un nodeva mediķu rokās, taču sieviete no hospitalizācijas atteicās. Kad iekštelpas bija izvēdinātas, viņu nogādāja atpakaļ dzīvoklī. Ugunsgrēku izdevās savaldīt aptuveni divu stundu laikā.